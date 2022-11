Ad Ischia | che oggi piange | la rappresentazione dell' Italia dei furbi

(Di martedì 29 novembre 2022) Gli abitanti di Casamicciola si scontravano con la polizia, che doveva eseguire un’ordinanza per l’abbattimentoe case abusive. Gridavano, spintonavano, al grido di “questa è l’a repressione”. Il video è del 2010, e quelle sono le stesse case trascinate via dalla frana di sabato. L’a repressione, come la chiamavano loro, èdiventata l’a tragedia annunciata. Che riscopre sempre troppo tardi i suoi vizi profondi. E dove si piangono i morti sapendo benissimo che prima o poi la catastrofe si sarebbe abbattuta su quelle terre., 2010: scontri con la Polizia davanti a case abusive da abbattere scontri con la Polizia davanti a case abusive da abbattere ...

