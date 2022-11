Aboubakar Soumahoro cooperativa di famiglia | cosa è successo? Perché la suocera è indagata? I fatti

Leggi su donnapop

(Di martedì 29 novembre 2022)è un noto sindacalista e politico italiano di origini ivoriane. Appena eletto deputato nella XIX legislatura, è purtroppo sulla bocca di tutti per via di un grosso scandalo che vede coinvolta la moglie come anche lasta succedendo? Il polverone non è solo mediatico ma anche giudiziario e riguarda due cooperative...