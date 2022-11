Il Sole 24 ORE

Gli agenti didipattugliano le barriere all'incrocio tra le strade Anfu e Urumqi, teatro delle storiche proteste del fine settimana contro le restrizioni Covid e per chiedere maggiori libertà ......delle proteste per le restrizioni anti - Covid in Cina dopo gli interventi dellahanno ...ha guadagnato il 2,31%, Taiwan l'1,05%, Seul l'1,04% e Sidney lo 0,33%. Ancora aperte Hong Kong ... A Shanghai la polizia pattuglia le strade dopo le proteste - Il Sole 24 ORE Milano, 29 nov. (askanews) - Gli agenti di polizia di Shanghai pattugliano le barriere all'incrocio tra le strade Anfu e Urumqi, teatro delle storiche proteste del fine settimana contro le restrizioni ...Le forze di sicurezza cinesi hanno riempito le strade di Pechino e Shanghai in seguito agli appelli online per ... di proteste a livello nazionale che non si vedeva dal 1989. La polizia ha presidiato ...