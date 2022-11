A Ciampino i tassisti prendono il Reddito di Cittadinanza | denunciati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022). Ne avevamo parlato anche in un altro articolo di oggi, martedì 29 novembre 2022. La situazione nei pressi dell’aeroporto diè davvero sconvolgente:, autisti, e soprattutto abusivi, sono alla continua ricerca di ”polli da spennare”, soprattutto turisti, poco avvezzi alle dinamiche territoriali. Non solo alzando i prezzi e le tariffe alle stelle, ma anche estorcendo letteralmente denaro, oppure tentando di imbrogliare lo stato con ildi. Il bollettino degli ultimi controlli messi in opera dalle autorità è letteralmente agghiacciante. Tra questi, anche due soggetti che continuavano ad operare tranquillamente pur percependo ildiselvaggi e fuori ...