“72 Seasons” | nuovo album dei Metallica nel 2023 | tracklist

Si chiama "72" e uscirà il 14 aprile 2023 ilalbum dei Metallica , il dodicesimo in studio e il primo dal 2016, cui la band ha lavorato in segreto nell'ultimo anno e mezzo. Contiene 12 tracce di cui ...... eclissi' GUARDA Irene Cara, le immagini della carriera GUARDA GLI SCATTI Valeria Bruni Tedeschi presenta 'Forever Young' a Roma ILALBUM Il ritorno natalizio di Alexia SU INSTAGRAM Elodie e ...Si chiama “72 Seasons” e uscirà il 14 aprile 2023 il nuovo album dei Metallica, il dodicesimo in studio e il primo dal 2016, cui la band ha lavorato in segreto nell'ultimo anno e mezzo. Contiene 12 ...I Metallica sono tornati in pista annunciando il titolo e la data di uscita del loro dodicesimo album di studio: "72 Seasons" che sarà disponibile dal 14 aprile 2023 tramite la Blackened Recordings. P ...