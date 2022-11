59 anni | arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) , resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Poco prima era andato a prendere l’anziano padre in ospedale per poi richiuderlo in casa. È stata la moglie dell’anziano a dare l’allarme, preoccupata per le condizioni di salute del marito. Quando gli agenti del commissariato Lido di Ostia si sono trovati si fronte il figlio 59enne, questo ha iniziato a dare in escandescenza. Ha prima aggredito verbalmente la madre e gli altri familiari, poi ha cercato di raggiungere la donna. Fermato dagli agenti, ha aggredito anche loro con calci e pugni. Per questo è statoe il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. La madre del 59 ha confermato il comportamento violento del figlio. L’anziano padre, invece, è stato affidato all cure degli altri familiari. L'articolo proviene da Italia Sera.