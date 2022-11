15 migliori serie tv di genere commedia

Leggi su screenworld

(Di martedì 29 novembre 2022) Letv o sitcom hanno sempre rappresentato dei prodotti importanti per la televisione americana. Nel corso del tempo, però, soprattutto dagli anni Novanta a oggi, la qualità della scrittura e della caratterizzazione dei personaggi è andata sempre migliorando, consegnando spesso dei prodotti più identificativi per il pubblico e dotati di alcune innovazioni registiche. Un connubio che ha prodotto dellediventate dei veri e propri cult, capaci di sostenere il passare del tempo senza mostrare una sola “ruga”. Parliamo di titoli indimenticabili ed entrati nell’immaginario di più di una generazione di spettatori come Will & Grace, How I Met Your Mother, Happy Days e, ovviamente, l’immancabile Friends. In effetti, in quanti avrebbero voluto essere stilose come Rachel Green, avere un amico simpatico e imbranato come Chandler, per non parlare ...