Zelensky | Russi preparano nuovi attacchi | finchè avranno missili non si fermeranno

"Insieme e aiutandoci a vicenda supereremo anche questa sfida di guerra: questo inverno, questo tentativo della Russia di usare il freddo contro le persone", aggiunge. . 28 novembre 202228 nov 09:33: "Ipreparano nuovi attacchi" 'Sappiamo che i terroristi stanno preparando nuovi attacchi e che, finché avranno i missili, non si fermeranno. La prossima settimana può ...Il presidente ucraino Volodymir Zelensky invita su Telegram a prestare la massima attenzione scrivendo: “Sappiamo che i terroristi stanno preparano nuovi attacchi e che, finché avranno i missili, non ..."Sappiamo che i terroristi stanno preparando nuovi attacchi e che, finché avranno i missili, non si fermeranno. La prossima settimana può essere dura come quella passata. Le nostre Forze di Difesa si ...