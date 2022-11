WWE | In futuro potrebbero esserci più conferenze stampa prima o dopo gli show

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il weekend di Survivor Series è ormai alle spalle e adesso per la WWE c’è da pianificare la strada verso il primo PLE del 2023 che sarà Royal Rumble. Un weekend che ha offerto molti spunti, partendo ovviamente dai risultati del PLE, ma anche a livello di comunicazione con una interessante conferenzatenuta da Triple Hloin cui sono stati trattati diversi argomenti. Un piccolo cambiamento Lenon sono certo una novità in casa WWE, anchedi Crown Jewel ne è stata tenuta una e non sono mancate saltuariamente anche sotto il controllo di Vince McMahon, soprattuttodi grandi eventi come WrestleMania. Adesso peròdiventare una consuetudine stando a quanto riporta Sean Ross Sapp di Fightful ...

Tuttowrestling

...e GCW. Puoi dirci qualcosa al riguardo Questa sera debutterai in Italia per la promotion Squash a Jobber. Sensazioni a caldo Cosa ne pensi dello stato attuale della GCW Cosa riserva il...... in cui piazza una 'heel turn' in stileincarnando il personaggio del titolo, un antichissimo ... che è in grado di creare illusioni e di vedere ilcon l'aiuto del suo casco alieno dorato, ... Non si esclude un futuro ritorno di William Regal in WWE Nella notte tra sabato e domenica, ovviamente nell'orario della prima serata americana e a notte fonda per noi in Italia, è andato in scena l'ultimo grande evento in pay-per-view della WWE, ovvero il ...Survivor Series – WarGames è ormai passato gli archivi e ora la WWE vivrà due mesi circa senza Premium Live Event da programmare. Eppure, nonostante questo lungo periodo di “pausa”, la federazione di ...