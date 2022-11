WWE | Charlotte Flair stuzzica i fan con un possibile ritorno

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tredici volte campionessa femminile, protagonista delle rivalità più famose della WWE, figlia d’arte e volto copertina per la division femminile;continua a far parlare di se nonostante la lontananza dai match. La figlia dell’indimenticabile Ricnon sale sul ring da maggio e i fan non vedono l’ora di rivederla in azione. Al contrario della sua attività da wrestler la vita da influencer sembra calzarle a pennello, sui social non manca di documentare la sua quotidianità, dagli allenamenti alle foto sul set. Momento di tornare Tra gli ultimi post uno ha catturato l’attenzione dei fan, l’ex campionessa ha voluto ricordare i tempi d’oro rispolverando una sua foto in ring attire accompagnata da cintura da detentrice del titolo. Sulla questione è intervenuto anche papà Ric che ha dichiarato: “Non so ...

The Shield Of Wrestling

Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ... marito della figlia. I loro avversari Jay Lethal e un altro Hall of Famer, Jeff ...Laha poi annunciato cheFlair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene. Madcap Moss batte Happy Da alleati ad ... WrestleMania 39: i piani della WWE per i match femminili Charlotte Flair stando a quello che riporta Xero News è la favorita numero uno a vincere la Royal Rumble femminile di inizio 2023.Chelsea Green's story in professional wrestling isn't complete, and with a return to WWE rumored, it's a good time to take a look at her whole career.