Wilma Goich | rischia il provvedimento disciplinare | ha spifferato il segreto

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha violato il ferreo regolamento del Grande Fratello Vip 7 e a quanto pare oradi dover lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia. Scopriamo che cosa è successo. Ecco che cosa ha fatto nelle scorse ore la celebre artista reclusa tra le mura del loft di Cinecittà.-ilovetrading-(Fonte: google)di dover abbandonare il Gf Vip 7 dopo aver lottato contro il covid-19: purtroppo la Vippona forse senza nemmeno rendersene del tutto conto, ha infranto le regole del reality show di canale 5., le parole della Vippona che infrangono il regolamento Nelle scorse ore, come annunciato lunedì scorso durante il live del Grande Fratello Vip 7,...

Magari con, visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto a innamorarsi ancora". Lei ha debuttato in tv a 17 anni a "Domenica in" grazie a Gianni Boncompagni. Come l'ha scoperta...Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su, il cui nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip: scopriamo insieme il perché. La produzione ...In Veranda, Patrizia racconta a Sarah Wilma di un uomo del passato che l'ha aiutata a riaprirsi all'amore:spiega la conduttrice.Dopo il racconto dell'amica, anche la cantante si lascia… Leggi ...Nella casa del Grande Fratello Vip di liti furiose e incomprensioni ne abbiamo viste tante. Ora a finire nel mirino delle critiche è una delle ...