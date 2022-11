(Di lunedì 28 novembre 2022)è una rivista trimestrale che ha l’obiettivo di “accompagnare i lettori alla scoperta della mobilità del futuro, attraverso il racconto degli stakeholder coinvolti nello sviluppo di nuovi mezzi, servizi e infrastrutture per la mobilità”. Per lanciarla, martedì 29 e mercoledì 30sono in programma duedi

Sky Tg24

Mobility Magazine è una rivista trimestrale che ha l'obiettivo di "accompagnare i lettori alla scoperta della mobilità del futuro, attraverso il racconto degli stakeholder coinvolti nello ...Uno spazio di approfondimento per scoprire la mobilità del futuro attraverso il racconto di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di nuovi mezzi, servizi e infrastrutture. E'Mobility Magazine, una rivista trimestrale che presentata in una due giorni di confronto sui temi dellamobility. Ad aprire i lavori il 29 novembre un panel dedicato a "Pnrr e ... WAVE - Smart Mobility Magazine, il 29 e il 30 novembre due giorni di eventi per il lancio Leggi su Sky TG24 l'articolo WAVE - Smart Mobility Magazine, il 29 e il 30 novembre due giorni di eventi per il lancio ...Smartmi 1S è un’interessante stufetta smart dotata di funzionalità avanzate perfette per chi cerca un sistema di riscaldamento facilmente trasportabile in casa, in vendita a poco più di 100 euro con s ...