Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme | in vacanza di lusso alle Maldive E lui posta il selfie romantico

(Di lunedì 28 novembre 2022)e Mauro? Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, è giunta una risdefinitiva alla domanda: sì, tra il calciatore e la showgirl pare che ci sia stato un vero ritorno di fiamma, complice una. Le foto della pace «Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in Donna», ha scrittoa corredo di uno scatto di coppia, «Le storie della Disney a volte hanno anche una seconda stagione. Ti amo». È stato un post di Instagram, pubblicato dal calciatore, a rivelare il ritorno di coppia. Dopo una serie di tira e molla, dimenticato il tradimento di Maurocon l’attrice Eugenia ...

... guarda le foto del gender reveal ALLE MALDIVEe Mauro Icardi, la foto della reunion TI POTREBBE INTERESSAREcontinua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da, si è parlato prima di un flirt con LGante , ...Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo felici insieme e sarebbero pronti ad allargare la famiglia. I post e le foto sui social lasciano pochi dubbi ...Wanda Nara continua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da Icardi, si è parlato prima di un flirt con LGan ...