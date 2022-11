Wanda Nara di nuovo incinta? Gli indizi su Instagram dopo il messaggio di Icardi

(Di lunedì 28 novembre 2022)? Secondo il quotidiano argentino Caras, la modella, showgirl e imprenditrice 35enne sarebbe pronta ad allargare la famiglia insieme al ritrovato marito, il calciatore Mauro. I post apparsi di recente sul profilodel campione del Galatasaray lasciano ben pochi dubbi sull’arrivo di un bebè. E i fan si sono già scatenati sul web. Ecco tutti i dettagli.? Le prove sui sociale Maurohanno fatto (di) pace e sembrano innamorati e felici come non mai. Sui profili social dei due è un’esplosione di cuori e dediche d’amore. La separazione velenosa e i presunti tradimenti sono ormai un lontano ricordo: la vacanza ...

... guarda le foto del gender reveal ALLE MALDIVEe Mauro Icardi, la foto della reunion TI POTREBBE INTERESSAREcontinua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da, si è parlato prima di un flirt con LGante , ...Wanda Nara continua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da Icardi, si è parlato prima di un flirt con LGan ...Una vita da grande protagonista quella di Wanda Nara che tra copertine, gossip, social e tanto altro non smette mai di far discutere ...