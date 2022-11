Voto a letto Spinalbese | dettagli osceni su Oriana e Belen | lo cacciano?

(Di lunedì 28 novembre 2022) Quella di Antoninoè sicuramente una scivolata trash. Super trash all'interno del Grande Fratello Vip. E montano le polemiche, che non si arrestano mai. Stavolta ci sono anche uscire agghiaccianti di Charlie Gnocchi, che ha parlato a lungo con l'ex diRodriguez chiedendo curiosità suMarzoli con cuiha avuto un flirt. "Vuole trom***e, ha la f***a bagnata”, dice Gnocchi parlando all'orecchio di Antonino. Che ride. Una gaffe sonoramente forte. Gli autori chiamano per fargli capire di aver sbagliato. Ma non finisce qui: l'ex parrucchiere dà, addirittura, unal rapporto che avrebbe avuto con. Non pronuncia il suo nome, ma sembra che si sia rivolto a lei. "Nove", dice. “Chi sei? Superman?”, risponde Gnocchi pensando che quel ...

... chiede sfacciato Charlie, 'Nove' , replica Antonino, spiegando che è comunque unalto e che ... paragonandola a Oriana a, forse dovremmo far sapere a Belén. il programma non farà niente, ...Il numero altro non è che ildato a Oriana a. 'Chi sei Superman', ha chiosato Gnocchi, pensando che ilAntonino se lo fosse dato a se stesso. 'Non parlo di me' , ha sottolineato lo ... Spinalbese, "il suo voto a letto". Belen e Oriana, le frasi da censura