Volley | l’Olimpia San Salvatore cade in casa | Melendugno passa con un secco tre a zero

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLo avevamo detto. Dopo la sfida interna contro il Terrasini, il trittico di gare – non ancora conclusosi – che attendevaSanTelesino nel girone E di Serie B1, sarebbe stato dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Sano realismo e non portatori di cattivi presagi. Lo annunciavano, infatti, i roster di due squadre importanti. Gara complicata ad Arzano sempre più prima in classifica e gara ostica contro un Narcononche può contare anche sull’esperienza di Valeria Caracuta che ha vestito diverse volte la maglia della nazionale. Di certo, queste due gare non minano la forza e la consapevolezza delche in questa parte di campionato ha dimostrato di avere qualità importanti e di poter competere nei piani alti della classifica. Non ...