Volley | i migliori italiani della nona giornata di Superlega Porro e Giannelli | regia d’autore!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) IDIPAOLO. Altra partita di grande spessore del giovane alzatore milanese che cresce partita dopo partita. Sceglie un palcoscenico prestigioso come quello di Trento per giocare uno deimatchsua stagione. MARCO VITELLI. Sempre più fondamentale nel progetto Milano. Mette a seno 10 punti, con il 100% in attacco, 3 muri e un ace. La firma sul successo di Trento è anche la sua. GIOVANNI SANGUINETTI. Mette il sigillo sulla importante vittoria di Modena con 7 punti, il 60% in attacco e un muro. LEANDRO MOSCA: Non basta una grande prova al PalaPanini del centrale azzurro per sovvertire il pronostico e lanciare Verona. Chiude con 11 punti, 1 ace, ben 5 muri e il 1000% in ...