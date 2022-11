Volley femminile | le migliori italiane della nona giornata di A1 Orro e Folie fanno volare Milano

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) LEDI SERIE A1ALESSIA: il Verobatte Chieri e torna in seconda piazza solitaria. La palleggiatrice è semplicemente determinante nel successo, con una gestione eccezionale delle sue attaccanti, a cui aggiunge ben 10 punti personali, di cui 6 trovati con iniziative offensive individuali. RAPHAELA: servita in maniera puntuale da, la centrale dirisponde presente con la solita efficacia in attacco. 86% nel fondamentale per sei punti, a cui vanno aggiunti cinque muri a segno ed un ace per 12 punti totali. ALESSIA FIESOLI: la seconda vittoria stagionale di Macerata passa anche e soprattutto per i suoi 21 punti. La capitana delle ...