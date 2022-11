Volandri | «Una follia pensare che Berrettini abbia fatto pressione per giocare | Bolelli stava male»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il ct della nazionale di tennis, Filippo, difende la scelta di farMatteoal fianco di Fognini, nel doppio in semifinale di Coppa Davis (persa contro il Canada).ha preso il posto di, infortunato. Si è molto discusso della scelta del ct e anche dell’infortunio di. Alla domanda: schierareè stata una scelta obbligata o tecnica?risponde: «Non scherziamo. Ma nemmeno sotto tortura mi sarei privato di chi contro gli Usa era stato il migliore in campo nel doppio. Se volete posso farvi vedere le ecografie di, ha una lesione di 7 millimetri per 6 per 2, non poteva. La cosa più straziante per me è stato comunicargli il referto, un colpo ...