“Viva Rai2!” | ecco lo show di Fiorello | le anticipazioni

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dal 5 dicembre andrà in onda su Rai Due Dopo settimane di “prove” su Instagram e su RaiPlay, dal 5 dicembre arriva su Rai 2 “” lodiin onda dalle 7.15 del mattino. Ideatore, direttore artistico, autore e protagonista e mattatore del morningsarà Rosarioone manin grado di conquistare tutti. L’appuntamento del mattino, partito dai social, si trasforma così in 115 spettacoli di 45 minuti in diretta. Un buongiorno che, tra infotainment e varietà, mantiene intatta l’atmosfera tipica di allegria di. Al centro le notizie, i fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati in stile ironico e pungente ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore. Un appuntamento che anticipa e rilancia i temi ...