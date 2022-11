Virus di 48.500 anni scongelato dal permafrost siberiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il team di scienziati francesi, coordinato da Jean-Michel Claverie ha riportato in vita in laboratorio unrimasto congelato nelper 48.500. È ilpiù antico mai risvegliato prima. Ilrisvegliato dalè il più antico del mondo La fusione delIl gruppo di scienziati dell’Università di Aix-Marseille, in Francia, ha risvegliato undi quasi 50.000fa. Il team ha recuperato ildal, situato 16 metri sotto il fondale di un lago della Jacuzia (parte orientale della Siberia). La decisione del virologo Jean-Michel Claverie, nel condurre quest’indagine è necessaria a ...

Sono circai cacciatori, guardie venatorie, tutor e selecontrollori, che hanno partecipato nel corso del ... A causa della sua elevata contagiosità e della elevata resistenza delche la ...L'incidenza supera icasi per 100.000 abitanti in 22 Province: Rovigo (1.032), Padova (785), ... A fronte di unche rialza la testa, continuano a scendere le somministrazioni delle quarte dosi ...Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Nel 2021, le nuove diagnosi di infezione da Hiv, in Italia, sono state 1.770, pari a 3 nuovi casi per 100mila ...Un team di scienziati francesi ha risvegliato il virus più antico dal permafrost siberiano. Con la crisi climatica bisogna essere preparati.