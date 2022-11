VIDEO | Scoppia l’amore in casa Bloodline | ecco cosa hanno fatto Sami e Jay Uso in un house show

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 novembre 2022)Zayn ha dimostrato la sua lealtà allacon un low blow a Kevin Owens durante il WarGames match a Survivor Series WarGames, guadagnandosi finalmente anche la fiducia di Jey Uso, regalandogli lo schienamento finale. I due si sono abbracciati dopo l’incredibile incontro ericevuto un grande applauso dal pubblico del TD Garden di Boston. Sembra che i due siano uniti più che mai: laha recentemente partecipato ad un, doveZayn e Jey Uso si sono esibiti in una stretta di mano speciale (che in precedenza era un’esclusiva di Zayn e Jimmy), per poi abbracciarsi calorosamente.il: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside ...