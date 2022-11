Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022)DEL 28 NOVEMBREORE 19:3 5 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA A LA DIRAMAZIONESUD ANALOGA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E VIA PRENESTINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE ALBANO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI STA IN CODA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral