Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2022 ore 15 | 30

(Di lunedì 28 novembre 2022)DEL 28 NOVEMBREORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DIU SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CIRCONE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD. SULLAFIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA VERSO. TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI. IN CHIUSURA IL ...

RomaDailyNews

Si sta spalando anche per consentire la, già tornata in condizioni non normali ma accettabili". La perimetrazione della zona rossa, ha sottolineato Palomba, "è collegata al numero di ...Disagi per chi viaggia in direzione. Sul posto ci sono oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco e la polizia fa sapere l'Anas 'per la gestione dellae per consentire la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews