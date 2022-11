Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022)DEL 28 NOVEMBREORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CHIUSO IL RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E LAURENTINA, TRAFFICO BLOCCATO. IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E ARDEATINA MEDESIMA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA INOLTRE SULLA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO IN ENTRATA; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA VERSO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral