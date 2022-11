Vi ricordate Rosa Perrotta di Uomini e Donne? Ecco perché ha abbandonato la tv

ParmaToday

In questa sequela di codici, rossi, etc ora si aggiunge anche l'ennesima commissione d'... donne vittime della 'banalità' del male e dell'indifferenza generale Vile polemiche sul Ddl ...... il marito, il compagno, a volte il padre, le cui storie sono stateieri, giovedì 24 ... Al termine della lettura di ogni storia, unaè stata posata sulla panchina come segno di memoria. ... No alla violenza contro le donne: le vittime ricordate in piazza Garibaldi Perché l'ex tronista Rosa Perrotta ha abbandonato la tv C'è una ragione molto importante dietro la sua scelta.Si è svolta stamattina ad Azzate la cerimonia di consegna simbolica dell'assegno record da 10mila euro, cifra che servirà a contribuire alla borsa di studio intitolata all'immunologa azzatese scompars ...