Vi racconto la nuova era del reddito di cittadinanza Scrive l’avv Fava

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Approvato nella seduta del 21 novembre scorso dal Consiglio dei ministri, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2023 contempla alcune importanti novità in materia didi, sussidio che, attualmente, prevede un dispendio di risorse pubbliche pari a circa 8 miliardi di euro all’anno. Senza considerare i raggiri connessi all’utilizzo di tale misura scoperti di recente dalla Guardia di Finanza, per un valore complessivo pari a 288 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022. Ecco perché il neo governo ha inteso restringere la platea dei soggetti legittimati ad accedervi, limitando il sussidio a coloro che risultino realmente indigenti ed impossibilitati ad accedere al mercato del lavoro. Non a caso, lo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze ha parlato di “manutenzione ...