Veronica Ferraro mostra il cambio look | l’occhio dei fan cade proprio lì

(Di lunedì 28 novembre 2022) Con un nuovoè più bella che mai, ammirandola in tutto il suo splendore i suoi tantissimi fan sono impazziti, guardano subito lìtorna ad incantare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Cosmopolitan

A svelare qualche dettaglio in più anche l'influencer, nonché grande amica di Chiara Ferragni . Proprio grazie alla piattaforma tutta italiana le due ebbero la possibilità di ...Sono inconfondibili quelli Louis Vuitton cheha indossato a Parigi, con una maxi maglia che fa da vestito. Si fa notare anche il modello El Vaquero di Rachele Risaliti , arricchito ... Veronica Ferraro: tra news e gossip 2022, le foto del nuovo taglio Con un nuovo look Veronica Ferraro è più bella che mai, ammirandola in tutto il suo splendore i suoi tantissimi fan sono impazziti, guardano subito lì.L'influencer e founder di NOT AFTER TEN decide di trasformare ancora una volta il suo caschetto lungo, dandoci l'ennesima lezione di stile ...