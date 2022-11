“Verissimo” | Suor Cristina | tutto sui piercing | il desiderio di maternità e la sua nuova vita

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 novembre 2022) News Tv. Per la seconda volta consecutiva,torna a parlare di sé a, dove ha svelato tutti quei dettagli della suache ora incuriosiscono tutti: perché si è fatta un? Come vive adesso l’amore?ha ildi diventare mamma? “L’intervista della scorsa settimana è stata una liberazione. Come se mi fossi tolta un peso”, ha confessato la siciliana a Silvia Toffanin. Dopo tanti anni con il saio non sapeva se la avrebbero accettata così com’è oggi. Ma, d’altra parte, lei è contenta di ciò che è diventata. “Accetto il mio passato, alla fine non sto facendo niente di male”. Certo è che il cambiamento è veramente drastico.sui ...