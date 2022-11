Verissimo | Samantha De Grenet racconta la lotta contro il cancro | “Mi sono nascosta dai miei genitori perché non volevo farli soffrire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Classe 1970, nata a Roma daaristocratici,Denota showgirl, conduttrice e modella italiana, torna in televisione per parlare della sua malattia. Ha deciso di farlo proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a, dove già più di due anni fa avevato di quel brutto male arrivato come un fulmine a ciel sereno. Dopo numerosilli e periodi trascorsi tra alti e bassi, la showgirldi aver finalmente superato il momento peggiore: “Dal punto di vista psicologico ho accettato il cambiamento e anche il mio corpo che è diverso da quello che avevo prima. Va bene così, nascondo il difetto e vado avanti. Oggi mi guardo e mi va bene quello che vedo. Ho fatto pace con me stessa”. Tuttavia,non ha ancora ...