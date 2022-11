(Di lunedì 28 novembre 2022) Fiumicino – Condizioni meteo spettacolari hanno caratterizzato ladeldidi Roma che si è disputata ieri nelle acque antistante il Porto Turistico di Ostia. Il vento da nord est intorno ai 15 nodi ha consentito agli organizzatori del Circolo Velico Fiumicino di concludere una splendida, con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. Lo spettacolo delle vele colorate è stato apprezzato anche dai tanti romani che hanno colto l’occasionegiornata quasi primaverile per godersi le spiagge e ammirare le settanta imbarcazioni impegnate sul percorso a bastone di circa 9 miglia. Ancora una volta M.art, il Vrolijk 37 di Edoardo Lepre si mette in evidenza nel ...

Il Faro online

Sly Fox Cube ha poi vinto la Coppa Giuseppina Aloj, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nell'ambito del 51esimoInvernaled'Altura del Golfo di Napoli, andato in ...... di America's Cup, quindi di foiling e di lavoro nel mondo dellae di quelli che possono ...temi della regolazione delle vele e della messa a punto di un'imbarcazione che partecipa a un... Vela, Campionato Invernale d'Altura: i risultati della terza prova stagionale Si è parlato di vela a tutto tondo, dai Dinghy ... i temi della regolazione delle vele e della messa a punto di un’imbarcazione che partecipa a un campionato invernale. Le classifiche complete sono ...Un minuto di silenzio prima delle regate dell'Invernale per le vittime di Ischia. Poi Sly Fox Cube vince la Coppa Aloj 2022 ...