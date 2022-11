Valditara e Soumahoro | attenzione alla politica che va oltre il ridicolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il degrado politico e cognitivo del nostro paese sta tutto in quelle due istantanee poste l’una vicino all’altra. Da una pare – per comodità definita “destra” – il neo-ministro dell’istruzione (e del merito, sic) Giuseppe, che teorizza l’opportunità dell’“umiliazione” per gli studenti, dimostrando in un colpo solo non soltanto la propria visione retrograda e reazionaria dell’educazione, ma soprattutto la propria ignoranza della lingua italiana, considerato che ha poi ritrattato affermando di intendere “umiltà” (forse non è stato abbastanza umiliato durante il suo percorso scolastico…). Dall’altra parte – per comodità definita sinistra – la vicenda del deputato Aboubakar, che già qualche segnale per cui preoccuparsi l’aveva fornito quando si è presentato in abito perfetto ma con gli stivali da fango nel Parlamento in cui era stato ...