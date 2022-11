Vaiolo delle scimmie | Oms lo ribattezza ‘mpox’

la Repubblica

... ad esempio, disegnò una mappa del regno di Joseon scrivendo per la prima volta molti nomi...dai missionari francesi imparò e diffuse le misure per prevenire epidemie come il colera e il, ...... ad esempio, disegnò una mappa del regno di Joseon scrivendo per la prima volta molti nomi...dai missionari francesi imparò e diffuse le misure per prevenire epidemie come il colera e il, ... Vaiolo delle scimmie, il primo identikit della malattia fra le donne (Adnkronos) - L'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso: il vaiolo delle scimmie verrà ribattezzato 'mpox', nuovo nome da preferire a monkeypox. "Dopo una serie di consultazioni con esperti int ...Vaccini, guerra in Ucraina, virus: le fake news non risparmiano nessuno dei temi più dibattuti. Per cercare di trovare una bussola in questo “caos informativo”, Massimo Polidoro ha istituito un corso ...