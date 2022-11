Vacanze terminate | l’Atalanta riprende i lavori a Zingonia

(Di lunedì 28 novembre 2022). Dopo due settimane di pausa, lunedìè tornata al lavoro per preparare la seconda parte di campionato, che inizierà a gennaio 2023: il 4 è in programma la trasferta contro lo Spezia. Amister Gian Piero Gasperini – reduce da un viaggio a Boston, ospite dei Pagliuca, che hanno accolto il tecnico e il resto della dirigenza nerazzurra – ha ritrovato il gruppo con cui lavorerà per il prossimo mese. Assenti, ovviamente, i quattro giocatori impegnati attualmente al Mondiale di Qatar 2022: gli olandesi Koopmeiners e De Roon, il croato Pasalic e il danese Maehle. Il loro rientro sarà dipendente dall’esito dell’avventura delle rispettive squadre (la finale è fissata per il 18 dicembre). Durante il mese di dicembre in programma ci sono quattro amichevoli: la prima il 9 dicembre alle 20 con l’Eintracht Francoforte, ...

