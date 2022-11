(Di lunedì 28 novembre 2022) Dire 'l'ho comprato' non è più un tabù: tantissimi italiani scelgono infatti di vendere e comprare second - hand con grandi soddisfazioni da entrambe le parti. Le catene di conto vendita come '...

leggo.it

Dire 'l'ho comprato' non è più un tabù: tantissimi italiani scelgono infatti di vendere e comprare second - hand con grandi soddisfazioni da entrambe le parti. Le catene di conto vendita come 'Il Mercatino' e '...... le icone sono facilmente individuabili e riconoscibili, ma per le parti scritte è statoun ... Il problema, e il, è che quasi sempre saremo chiamati a scegliere su quali bersagli indirizzare ... Usato è bello e di tendenza Dire “l’ho comprato usato” non è più un tabù: tantissimi italiani scelgono infatti di vendere e comprare second-hand con grandi soddisfazioni da entrambe ...L’associazione consumatori Euroconsum ha ufficialmente dato avvio all'iniziativa “ Dona un gioco, regala un sorriso ”. Si tratta di un progetto di responsabilità sociale e di solidarietà che nasce con ...