Usa-Russia | Washington presenta ‘proposta significativa’ su scambio detenuti

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta significativa” per un accordo per liberare la star del basket Brittney Griner e l’ex marine Paul Whelan,in. Lo ha dichiarato Elizabeth Rood, incaricata d’affari della missione statunitense in, all’agenzia di stampa statale russa Ria, aggiungendo che Mosca non ha ancora fornito una “risposta seria” a nessuna delle sue proposte e che i colloqui tra Stati Uniti esui due americani incarcerati continuano attraverso il “canale designato”. La Griner è stata condannata ad agosto a nove anni dopo essere stata condannata per detenzione di droga. I suoi avvocati hanno confermato che è stata portata all’inizio di questo mese in una colonia penale nella regione russa della Mordovia, la stessa regione in cui Whelan sta scontando una ...