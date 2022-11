(Di lunedì 28 novembre 2022) Gli Stati Uniti accusano ladi aver rinviato i«unilateralmente» sultra i due paesi che avrebbero dovuto aver luogo in Egitto dal 29 novembre al 6 dicembre. A riferirlo è un portavoce del Dipartimento di Stato dell’amministrazione di Joe Biden, citato dalla Cnn. «Gli Stati Uniti e la Federazione Russa avrebbero dovuto convocare una riunione della Commissione consultiva bilaterale (BCC) del Nuovo Trattato START (Trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato da Stati Uniti ea Praga l’8 aprile 2010, ndr) al Cairo, in Egitto, per discutere l’attuazione dell’accordo martedì 29 novembre. Larussa ha informato gli Stati Uniti che Laha rinviato unilateralmente l’incontro e ha dichiarato che proporrà nuove date», ...

...inaffidabilità di Mosca nelle consegne da cui il subcontinente dipende in larga parte (la...- Iran . La Federazione calcistica degli Stati Uniti ha pubblicato sui propri account social delle ...28 nov 16:50 Nato: "Putinl'inverno come arma" Vladimir Putin 'vuole usare l'inverno come arma e dobbiamo prepararci a ... nel sud - est dell'Ucraina, occupata dalladal febbraio 2022. I ... Usa-Russia, saltano i colloqui sul disarmo nucleare. La Casa Bianca: «Rinvio unilaterale da parte di Mosca» Inserire la Russia nell'elenco dei Paesi "sponsor del terrorismo" al momento "non è necessario", e potrebbe addirittura diventare "controproducente": lo ha spiegato in un briefing online l'ambasciatri ...