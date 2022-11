Uomini e Donne | Stefano su Federica Aversano | «Ci siamo sentiti»

(Di lunedì 28 novembre 2022)Piccari è stato uno dei corteggiatori del Trono Classico dinell'attuale edizione, in particolare è stato uno dei pochi a catturare l'attenzione di, anche se poi l'ex tronista ha preferito lasciare la trasmissione e congedare sia Piccari che Federico Breschini. Oggi abbiamo intervistatoed ecco che cosa ha rilasciato sulla sua esperienza all'interno del dating show. Ciao, come stai? Parliamo un po' del tuo percorso acome corteggiatore. Intanto, che cosa ti ha spinto a partecipare al programma? «Ciao Lorenzo, tutto bene grazie. Il principale motivo che mi ha spinto a partecipare al programma è stata la possibilità di vivere una potenziale relazione diversa da come ...

... "pari al 65% per i pazienti con tumore del colon - retto, che scende al 32% per chi ha un tumore dello stomaco per poi crollare al 22% nellee al 13% negliaffetti da cancro dell'...IL REPORT Secondo i dati del Global Gender Gap Index 2022 del World Economic Forum - che misura il raggiungimento degli obiettivi di parità tra- il nostro Paese ha migliorato il suo ...Nonostante le ridicole stime ufficiali, che riducono fortemente il numero di queste manifestazioni come queste, la gente c’era ed era tanta: moltissimi le giovani donne ma anche tanti uomini giovani e ...Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è infuriata con i suoi corteggiatori, in particolare ha sgridato Alessio perché “va a ballare tutte le sere ...