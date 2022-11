Università Iulm | La sfida etica dell' Intelligenza artificiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La nuova ricerca internazionale dal titolo ‘: unacontemporanea', prodotta dall', partner scientifico'International corporate communication hub (Icch), il primo osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, sarà presentata insieme a ‘The corporate communication magazine', la rivista prodotta dall'Osservatorio sul tema, giovedì 1 dicembre alle ore 18.30 all'Acquario Romano in piazza Manfredo Fanti a Roma. L'evento - spiega in una nota Icch - vuole essere un momento di confronto tra stakeholder istituzionali, top manager e accademici per approfondire il tema...