ULTIM’ORA Camerun – Guai per Onana | fuori rosa per motivi disciplinari

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilsi appresta ad affrontare la Serbia in quella che è una vera e propria sfida da dentro o, avendo perso entrambe le compagini la prima sfida del girone, rispettivamente contro Svizzera e Brasile. In base a quanto riportato da ANSA, André, portiereese dell’Inter, non prenderà parte alla sfida. L’ex numero 1 dell’Ajax è stato escluso dalla partita contro la Serbia per, ma ancora non è stato specificato il motivo o la condotta precisa.Mondiali “, ci complichiamo un po’ la vita”, avrebbe spiegato la fonte della Federcalcio delad ANSA. Al suo posto ci sarà Devis Epassy, che gioca ad ...