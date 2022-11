ULTIM’ORA- Brasile-Svizzera | out per infortunio l’attaccante | sarà in panchina!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 novembre 2022) Problemi nel riscaldamento per la! Forfait di Xherdan Shaqiri a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il. Secondo la RSI, emittente radio-televisiva, l’ex Inter ha accusato di un problema alla coscia. Yakin preferisce non rischiare il trequartista e ridimensiona il modulo rispetto al match vinto contro il Camerun. Shaqiri forfaitShaqiri: scelta conservativa per Yakin Il c.t. svizzero opta per una scelta conservativa e inserisce Rieder, centrocampista classe 2002 dello Young Boys. Shaqiri rimarrà comunque in panchina a sostegno dei suoi compagni. Francesco Flauto