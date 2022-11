Ultime Notizie – Ucraina | Stoltenberg | “Putin usa l’inverno come arma di guerra”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il presidente russo Vladimir ”sta cercando di usareun’di” ine questo ”è orribile”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato Jensnel corso di una conferenza stampa a Bucarest, commentando gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche in. “La Nato continuerà a stare al fianco dell’per il tempo necessario” nellacon la Russia. “Il presidentesta fallendo in. E risponde con ancora maggiore brutalità. Con ondate di attacchi missilistici sulle città e le infrastrutture civili. Privando gli ucraini di riscaldamento, corrente, cibo. Un orribile inizio di inverno per ...

Il Sole 24 ORE

'Nelle24 ore, a seguito dei bombardamenti russi, una persona è stata uccisa e altri due ... 28 nov 10:01 Mosca: "false, manteniamo il controllo di Zaporizhzhia" La centrale nucleare ...I gravi rischi per la popolazione di , dovuti al dissesto idrogeologico , erano stati segnalati alle autorità competenti dall'ex sindaco del comune ischitano, l'ingegnere Giuseppe Conte . 'L'ultima ... Ucraina ultime notizie. Cremlino: «Favorevoli a mediazione Vaticano ma Ucraina no». Disarmo ... Le proteste diffuse in ormai diverse città della #Cina e i rischi per l'economia potrebbero porre fine molto presto alla politica zero-#covid ...Le migliaia di case abusive sull'isola campana purtroppo non sono una eccezione. E, anche quando arriva il decreto di demolizione, abbattere è quasi impossibile ...