Ultime Notizie – Ucraina | petizione delle madri russe contro la guerra

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un gruppo didi soldati russi ha chiesto il ritirotruppe di Mosca dall’, lanciando unaonline. La campagna, organizzata dal gruppo di resistenza femminista russala, è stata lanciata in occasione della festa della mamma in Russia. Laè pubblicata su Change.org ed è indirizzata ai parlamentaricommissioni competenti della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione. “Da nove mesi va avanti la cosiddetta ‘operazione militare speciale’, che porta distruzione, dolore, sangue e lacrime”, si legge nella. “Tutto ciò che accade ine in Russia preoccupa i nostri cuori. Indipendentemente da quale nazionalità, religione o stato sociale siamo, noi ...

E anche lemosse non erano per vincere: "Zingaretti si era accordato con il Salvini del Papeete in mutande per andare alle elezioni, pur sapendo che la Lega le avrebbe stravinte. E noi l'......ha dovuto saltare letre partite di campionato per un attacco di lombalgia acuta e anche quelle di Rrahmani. L'attaccante georgiano del Napoli sembra stia meglio, almeno stando alle...Dopo il pesante 0-7 contro la Spagna, i Ticos hanno battuto per 1-0 a sorpresa il Giappone nella seconda giornata del Gruppo E. E’ stato il Giappone a fare la partita, ma il Costa Rica ha trovato il g ...1961: Il ragionier Angelo Filippone, assicuratore, è il nuovo Presidente del Torino. Riceve la massima carica dall’onorevole Luigi Morando, prima di passare a sua volta il testimone presidenziale ad O ...