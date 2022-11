Ultime Notizie – Tv | Fiorello | “Morning show? Il mio è mattin show | c’è del sovranismo”

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Noi non facciamo un, facciamo unperché qui c’è delimperante”. Inizia subito con il tocco della satira politica la conferenza stampa diche presenta oggi nella sede Rai di Viale Mazzini ‘Viva Rai2’, il suo nuovocon cui dal 5 dicembre alle 7.15 accompagnerà il risveglio degli italiani dagli schermi della seconda rete del servizio pubblico (ma lo spettacolo sarà disponibile anche su Rai Play, Radio 2, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound), con un mix di one man, rassegna stampa, ospiti musicali e non, inviati sui generis, tutto naturalmente all’insegna dell’ironia. “Qui c’è più gente che su Rai2 la ...

Il Sole 24 ORE

Proroga per Opzione donna , con la possibilità di maturare i requisiti fino alla fine del 2022, ma con i paletti previsti dalla Manovra del governo Meloni sarà una porta d'uscita dal lavoro ...Da Gerusalemme a Jenin e Nablus in questesettimane le cronache hanno riportato attacchi, violenze, che alimentano 'le paure di una nuova intifada' racconta mons. Marcuzzo. 'Ogni due settimane ... Ucraina ultime notizie. Onu, 4,7 mln rifugiati ucraini chiedono protezione Europa In più la roboante vittoria della Spagna sul malcapitato Costa Rica ha aumentato ancora di più l’attesa per la sfida tra due delle nazionali che hanno monopolizzato il palmares delle ultime ...L'hair-stylist inizia a dubitare dell'avvicinamento tra George e Onestini, ma pensa che prima o poi la verità sul loro rapporto verrà a galla ...