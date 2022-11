Ultime Notizie – Torture a un detenuto | arrestati agenti penitenziari Reggio Calabria

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Avrebbero fatto spogliare unlasciandolo seminudo per due ore in una cella per poi colpirlo ripetutamente con i manganelli in dotazione e con pugni. E’ quanto emerge dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari eseguita dalla polizia, su delega della Procura di, a carico di 8 appartenenti alla Poliziaa in servizio presso la Casa Circondariale “G. Panzera” dia cui vengono contestati i reati di tortura e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione operata allo stato degli atti, per coprire tali condotte, ed evitare conseguenze per una eventuale denuncia da parte del, il Comandante del Reparto avrebbe poi redatto una serie di atti (relazione di servizio, comunicazione di ...