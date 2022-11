Ultime Notizie – Soumahoro | suocera indagata anche per truffa aggravata

(Di lunedì 28 novembre 2022)e false fatturazioni sono tra le ipotesi di reato contestate alladel deputato Aboubakar, Marie Therese Mukamitsindo, nell’ambito della indagine della procura di Latina sulla gestione di due cooperative che si occupano di migranti. Le indagini sono state delegate ai militari della Guardia di Finanza e riguardano l’impiego dei fondi erogati, i rapporti con l’Erario, i rapporti con i dipendenti. Secondo quanto si apprende al momento lasarebbe l’unica iscritta nel registro degli indagati. Mukamitsindo era giàper malversazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

dalle Borse: l'eco delle proteste in Cina contro le restrizioni anti Covid 19 e la caduta dei prezzi del petrolio a fronte dei minori consumi del Paese asiatico contribuiscono ad una ...GF Vip: Antonino parla dei rapporti intimi con Belen Anche se si atteggia a uomo, Antonino Spinalbese è ancora un ragazzino e, nelleore, l'ha dimostrato. Parlando con Charlie Gnocchi, l'ex ... Ucraina ultime notizie. Cremlino: «favorevoli a mediazione Vaticano ma Ucraina no» Fin dai primi giorni al GF Vip, Attilio Romita e Antonella Fiordelisi hanno stretto un bellissimo rapporto. Nelle ultime ore, però, si sono lasciati andare ad un discorso che non è affatto piaciuto ai ...Immediatamente al termine della sconfitta di Pisa, la Ternana ha esonerato l’allenatore Cristiano Lucarelli, che guidava le Fere dal 2020. L’ex attaccante che in crociato fu anche, nel 2012/2013 allen ...