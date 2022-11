Ultime Notizie Roma del 28-11-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalle redazioni e studio Giuliano il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme ad Ischia in seguito all’alluvione di sabato mattina a continua a restituire corpi le squadre di soccorritori che lavorano hanno individuato è l’estratto l’ottava vittima della tratta di una giovane di 15 anni sono 4 i dispetti per quelle ricerche sono state intensificate i genitori dei bambini ritrovati ieri presumibilmente del compagno di Eleonora tirabella la prima vittima di trovata ed un’altra giovane donna Ho riferito al prefetto di Napoli Claudio Palombo al termine della riunione chi feriti restano 5 di cui solo uno trasportato fin da subito all’ospedale Cardarelli di Napoli ma rispetto alle condizioni di salute non sono segnalati particolari problemi restano per il momento 230 gli sfollati ma non è escluso che il ...