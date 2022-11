Ultime Notizie – Reggio Calabria | tortura e lesioni a detenuto | 6 agenti penitenziari ai domiciliari

(Di lunedì 28 novembre 2022) Personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, disposta dal gip di, a carico di 8 appartenenti alla Poliziaa in servizio presso la Casa circondariale ‘G. Panzera’ di. Per sei sono scattati gli arresti, per gli altri due la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Agli indagati sono contestati i reati dipersonali aggravate ai danni di undell’istitutoo dove prestano servizio. Al comandante del Reparto, che figura tra gli indagati e al quale è stata applicata la misura degli arresti, vengono contestati anche i reati di falso ideologico ...

