Ultime Notizie – Gorno Tempini Cdp | “Sostenibilità non è uno slogan | ma un modo di operare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Per Gruppo Cassa Depositi e Prestiti la parolanon è uno, ma undi”. Così Giovanni, presidente del Gruppo Cdp, in occasione del Forum Multistakeholder organizzato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. “La parola chiave per costruire il futuro è dialogo e la giornata di oggi è proprio centrata sul dialogo e sul confronto – prosegue– Il tema dellaè diventato parte integrante della nostra anima operativa. Non può essere solo un esercizio interno, deve essere un esercizio comunicato, spiegato e soprattutto aperto. Stiamo andando nella direzione condivisa? Stiamo andando nella direzione giusta? Cosa il mondo ci può dire? Da ...