Ultime Notizie – Csel | da caro energia per Comuni rischio costi aggiuntivi per 1 | 6 mld quest’anno

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ammontano a 3,1 miliardi le risorse stanziate dal ddl Bilancio per aiutare comparto sanitario, enti locali e mondo dei trasporti pubblici a fronteggiare gli effetti della crisi energetica nel 2023. Di questi, salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare, 760 milioni dovrebbero essere destinati agli enti locali, 350 al trasporto pubblico locale e 1,9 miliardi dovrebbero invece essere appannaggio del mondo sanità. A evidenziarlo è un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata su dati Mef-Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). L’Associazione nazionale deiitaliani ha lanciato numerosi appelli nel corso degli ultimi mesi, evidenziando come ilbollette rischi di minare la stabilità economica deie, di conseguenza, mettere a ...

Il Sole 24 ORE

Si continua a scavare, con la morte e la disperazione nel cuore, a Casamicciola , sull'isola di Ischia , dove sette persone sono morte e altre cinque sono ancora disperse per via della frana di due ...Frana in Camerun e strage a Yaoundè Lespiegano che quella grossa frana nella capitale del Camerun, Yaoundé, ha ucciso almeno 14 persone che 'stavano partecipando a un funerale' . A ... Ucraina ultime notizie. «Segni che i russi stanno lasciando Zaporizhzhia» Le forze russe potrebbero presto lasciare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. E’ quanto sostiene il presidente dell’agenzia nucleare ucraina Energoatom, Petr Kotin. «Nelle ultime settimane abbiamo r ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...